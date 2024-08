Stand: 12.08.2024 16:22 Uhr Zoll geht in Hamburg gegen Drogenschmuggel per Post vor

In Hamburg ist der Zoll gegen groß angelegten Drogenschmuggel per Post vorgegangen. Ein 25 Jahre alter Mann soll als Kopf einer Bande rund 300 Kilogramm Marihuana aus Spanien nach Deutschland geschickt und hier verkauft haben. Der Mann wurde festgenommen und seine Wohnung und die seiner Komplizen durchsucht. Alleine in Hamburg hatte der Zoll zuletzt mehr als 80 Kilogramm per Post geschmuggelte Drogen abgefangen.

