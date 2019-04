Stand: 15.04.2019 13:32 Uhr

Zoll entdeckt fast halbe Tonne Kokain im Hafen

Griffbereit verpackt in 17 Reisetaschen: Zollfahnder haben auf einem Containerschiff im Hamburger Hafen 440 Kilogramm Kokain entdeckt. Nach Angaben des Zolls war das Rauschgift bereits in der vergangenen Woche bei der Kontrolle eines mit Reissäcken beladenen Containers gefunden worden.

Wert auf 13 Millionen Euro geschätzt

Laut den Transportpapieren war der Container in Uruguay an Bord des Containerschiffes gekommen. Er sollte über Hamburg und Antwerpen nach Sierra Leone transportiert werden. Dieser Reiseweg war den Hamburger Zollfahndern verdächtig vorgekommen. Als sie die Box öffneten, fanden sie hinter einer Ladung Reis die mit Kokain gefüllten Taschen. Das Rauschgift mit einem Straßenverkaufswert von gut 13 Millionen Euro sei offensichtlich für den europäischen Markt bestimmt gewesen, sagte ein Sprecher am Montag.

Griffbereit gelagert

Laut Zoll transportierten die Schmuggler das Rauschgift im sogenannten Rip-Off-Verfahren. Dabei werden die Drogen nicht aufwendig in der Ladung versteckt, sondern griffbereit in Taschen hinter der Ware in dem Container gelagert. Im Zielland könnten sie dann schnell und meist unbemerkt auch bei einem Zwischenstopp aus den Transportboxen geholt werden, ohne dass die eigentliche Ladung angefasst werden müsse.

Erst Ende vergangenen Jahres hatte die Hamburger Polizei einen der größten Drogen-Funde seit langer Zeit präsentiert. Die Beamten beschlagnahmten mehr als eine Tonne Kokain, und zwar in einem Lastwagen in Rothenburgsort. Dabei nahmen sie mehrere Verdächtige fest.

