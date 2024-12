Stand: 10.12.2024 13:35 Uhr Zoll durchsucht Büroräume von Immobilienmaklern

In Hamburg hat der Zoll am Dienstag die Büroräume mehrerer Immobilienmakler durchsucht. Hintergrund ist eine bundesweite Großrazzia wegen Scheinselbstständigkeit. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld wirft mehreren Personen vor, Makler in den Unternehmen beschäftigt, aber keine Sozialabgaben für sie gezahlt zu haben. Insgesamt sind nach Angaben des Zolls rund 300 Beamte an 18 Orten bundesweit im Einsatz.

