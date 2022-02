Zehn Jahre Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Papiere Stand: 05.02.2022 11:42 Uhr Es gibt Menschen, die ohne Papiere in Hamburg leben. Sie haben eigentlich keinen Anspruch auf medizinische Versorgung, denn sie sind auch nicht krankenversichert. Doch um diese Menschen kümmert sich eine Anlaufstelle in unserer Stadt - und das schon seit zehn Jahren.

Beim Flüchtlingszentrum am Hauptbahnhof ist die sogenannte medizinische Clearingstelle angesiedelt. Dorthin können sich Menschen ohne Papiere, ohne Aufenthaltsstatus wenden, wenn sie dringend medizinische Hilfe brauchen, auch zur Schwangerschaftsvorsorge können sie sich beraten lassen. 643 Menschen haben sich im vorigen Jahr dort gemeldet. Die Clearingstelle prüft, ob sie in das Regelsystem übernommen werden können.

Praxen und Kliniken helfen

Das war 2021 immerhin bei 148 Menschen der Fall. Sie haben dann, ähnlich wie gesetzlich Versicherte, Anspruch auf medizinische Versorgung. Diejenigen, bei denen das nicht möglich ist, können sich in akuten Fällen in Hamburg an Arztpraxen und Kliniken wenden, die mit der Clearingstelle zusammen arbeiten. Das Geld dafür kommt von der Sozialbehörde. Eröffnet wurde die Einrichtung vor 10 Jahren, am 13. Februar 2012.

