Zahlreiche Schüsse auf Auto in Tonndorf: Zwei Verletzte Stand: 10.01.2023 08:53 Uhr Im Hamburger Stadtteil Tonndorf wurden in der Nacht zum Dienstag mehrere Schüsse auf ein Auto abgegeben. Zwei Menschen wurden verletzt.

Offenbar wurde der Wagen gegen 1 Uhr gezielt beschossen. Er war auf der Straße Am Pulverhof in Richtung Stein-Hardenberg-Straße unterwegs, als die Schüsse fielen. Danach fuhr der Wagen über die Stein-Hardenberg-Straße und landete in einem Gebüsch. Anwohner verständigten die Polizei und meldeten ein Fahrzeug mit zahlreichen Einschusslöchern. In dem Auto fanden Polizistinnen und Polizisten den Fahrer und den Beifahrer. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Wagen befanden sich unter anderem mehrere Sporttaschen, die sichergestellt wurden. Festnahmen im Zusammenhang mit den Schüssen gab es laut Polizei bislang nicht. Die beiden Verletzten sollen der Polizei laut Medienberichten wegen Drogendelikten bekannt sein. Der Tatort wurde für die Spurensuche weiträumig abgesperrt. Die Mordkommission ermittelt.

