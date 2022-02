Zahl der Pflegebedürftigen deutlich höher als bislang prognostiziert Stand: 18.02.2022 06:00 Uhr Pflegekräfte werden seit Jahren händeringend gesucht - auch in Hamburg. Und zumindest in der Altenpflege dürfte der Bedarf sogar noch größer sein, als bislang angenommen. Das geht aus Zahlen des Pflegereports der Krankenkasse Barmer hervor, die NDR 90,3 und dem NDR Hamburg Journal exklusiv vorliegen.

Die Krankenkasse hat neu gerechnet und kommt zu dem Schluss: Die bisherigen, offiziellen Prognosen stimmen nicht, wie sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland entwickelt. Und das aus einem ganz einfachen Grund. In den bisherigen Prognosen waren neue Pflegegesetze noch nicht berücksichtigt worden. Zum Beispiel die Reform der Pflegestufen, durch die mehr Menschen als pflegebedürftig gelten und damit Geld von den Pflegekassen bekommen. Die Barmer hat diese Reformen nun in die Prognosen eingepreist.

20.000 zusätzliche Pflegebedürftige in Hamburg

Für Hamburg bedeutet das: Im Jahr 2030 ist mit 112.000 Pflegebedürftigen zu rechnen - das sind gut 20.000 mehr als bisher prognostiziert. Dadurch steigt auch der Bedarf an Pflegekräften in der Altenpflege an - immerhin um rund 1.000 auf etwa 22.000. Von unabhängigen Pflege-Experten wird diese Berechnung bestätigt. Um die Zahl der Beschäftigten zu erhöhen fordert die Barmer unter anderem, den Pflegeberuf attraktiver zu machen - zum Beispiel, in dem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert wird.

Die Berechnungen für Hamburg basieren laut Barmer auf bundesweiten Zahlen, die die Barmer bereits im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht hatte. Die Barmer betont: Auch bei diesen Zahlen handelt es sich um Prognosen, die sich durch weitere Pflegereformen ändern können.

