Zahl der Autos in Hamburg gesunken

Die Zahl der Autos steigt bundesweit von Jahr zu Jahr - nicht aber in Hamburg. In der Hansestadt waren im vergangenen Jahr 2.500 Autos weniger gemeldet als noch 2023. Das geht aus Daten des Kraftfahrtbundesamtes hervor. In Hamburg war es der dritte Rückgang in Folge. Zum Stichtag 1. Januar gab es in Deutschland insgesamt 49,3 Millionen Pkw.

