Zahl der Auszubildenden in der Pflege kaum gestiegen Stand: 01.02.2022 06:19 Uhr Pflegekräfte sind heiß begehrt und machen einen harten Job - nicht erst seit der Pandemie. Deshalb wollte die SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft wissen, wie viele junge Menschen gerade eine Pflegeausbildung beginnen. Die Antwort des Senats liegt jetzt vor.

Die SPD sieht sich durch die aktuellen Zahlen bestätigt, dass Pflege ein attraktiver Ausbildungsberuf ist, auch nach der großen Reform vor zwei Jahren. Damals wurden die Krankenpflege, die Kinder- und die Altenpflege zu einer gemeinsamen Ausbildung gebündelt. Nach dieser Reform stieg die Zahl der Menschen, die in Hamburg eine Ausbildung im Pflegebereich begonnen haben, um etwa zehn Prozent auf etwa 1.600 Auszubildende.

Im Zweijahres-Vergleich kein großer Anstieg

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es im Jahr 2020 einen Rückgang gab. Im Zweijahres-Vergleich sind damit die Ausbildungszahlen kaum angestiegen.

Mehr als jeder vierte bricht ab

Und noch etwas fällt auf: Wie in vielen anderen Ausbildungsberufen ist die Quote der Abbrecher und Abbrecherinnen auch in der Pflege nach wie vor sehr hoch. Sie liegt bei fast 30 Prozent.

Seit 2020 sind die vormals getrennten Ausbildungsgänge Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege bundesweit in einer Pflegeausbildung zusammengefasst. Die mit 60 Prozent meisten Ausbildungsplätze werden nach Angaben des Senats in Hamburg von den Krankenhäusern angeboten, 27 Prozent entfallen auf stationäre Pflegeeinrichtungen, 13 Prozent auf ambulante Pflegedienste.

