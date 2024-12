Stand: 18.12.2024 16:20 Uhr Hotelkette Lindner insolvent - Hotels bleiben vorerst geöffnet

Die Hotelkette Lindner, zu der auch das Haus am Michel in Hamburg gehört, hat Insolvenz beantragt. Alle 13 bundesweit betroffenen Hotels bleiben vorerst geöffnet. Grund für die Schieflage seien sehr hohe Miet- und Pachtzahlungen an die Grundbesitzer. Rund 850 Angestellte bangen nun um ihre Zukunft. Nicht betroffen sind das Privathotel Lindtner in Heimfeld und das Parkhotel Hagenbeck in Stellingen. Sie gehören anderen Eigentümern.

