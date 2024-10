Stand: 25.10.2024 12:32 Uhr Mann bei Schlägerei in Hamburg lebensgefährlich verletzt

In Hoheluft-West ist ein Mann bei einer Schlägerei lebensgefährlich verletzt worden. Laut Hamburger Kriminalpolizei handelt es sich um einen 35-Jährigen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einem 31-Jährigen in der Hoheluftchaussee gekämpft hatte. Offenbar waren beide betrunken. Daraufhin sank der ältere Mann zu Boden und ist weiter in einem kritischen Zustand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.10.2024 | 12:00 Uhr