Stand: 21.05.2022 13:50 Uhr Mann attackiert Frau mit Messer

In Barmbek hat ein Mann am Sonnabendmorgen eine 41-Jährige mit einem Messer attackiert. Bei dem Angriff am Winterhuder Weg/Ecke Mozartstraße erlitt die Frau schwere Stichverletzungen am Hals. Der mutmaßliche Täter flüchtete - inzwischen hat die Polizei ihn aber festgenommen. Offenbar kannten er und das Opfer sich - die Mordkommission versucht jetzt die genauen Hintergründe der Tat zu klären. | Sendedatum NDR 90,3: 21.05.2022 14:00