Wollte er Mädchen in Wohnung locken? Polizei fahndet nach Mann Stand: 29.11.2020 11:24 Uhr Ein Unbekannter soll am Donnerstag versucht haben, die Kinder im Alter von zehn und elf Jahren in seine Wohnung zu locken.

Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Mann, der am Donnerstag in Hamburg-Lohbrügge zwei Mädchen angesprochen hatte. Die Mädchen waren auf dem Nachhauseweg von der Schule. In der Plettenbergstraße machten sie an einem Kiosk halt. Dort trafen sie auf den Mann. Er soll die beiden angesprochen haben. Offenbar versuchte er sie zu überreden, mit zu ihm nach Hause zu kommen. Laut der Polizei hat er eines der Mädchen auch angefasst und festgehalten.

Polizei sucht Hinweise

Die Kinder schafften es aber, davon zukommen. Zu sexuellen Handlungen kam es nicht. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der zwischen 30 und 40 Jahre alt sein soll. Womöglich gibt es eine Zeugin für den Vorfall: Zusammen mit den Mädchen war eine Frau in dem Kiosk. Die Ermittler bitten diese Frau nun, sich zu melden und weitere Angaben zu dem Mann zu machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder (040) 428 65 67 89 an.

Ein ähnlicher Fall hatte im Sommer in Groß Flottbek und Wilhelmsburg für Unruhe gesorgt. Dort hatte ein Mann wiederholt Mädchen angesprochen und sexuell belästigt. Dieser Täter konnte gefasst werden. Er ist zurzeit vor dem Hamburger Landgericht angeklagt. Am Montag wird das Urteil verkündet.

