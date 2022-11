Wohnungsbau sorgt für scharfe Debatte in der Bürgerschaft Stand: 03.11.2022 19:06 Uhr Hamburg will städtische Wohnungsgrundstücke grundsätzlich nicht mehr verkaufen, sondern nur noch in Erbpacht vergeben. Am Donnerstag hat die Bürgerschaft darüber diskutiert.

Die Debatte um den Kompromiss mit zwei Volksinitiativen, den SPD und Grüne am Mittwoch verkündet hatten, war kontrovers: CDU, FDP und AfD sagten, dass der Plan von Rot-Grün nicht gutgehen könne. Alexander Wolf (AfD) sprach von Ideen, die schon in der DDR gescheitert seien. Anke Frieling (CDU) nannte den Plan einen Einstieg in den wohnungspolitischen Kommunismus.

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

Wird der Neubau von Wohnungen abgewürgt?

CDU, FDP und AfD fürchten, dass der Neubau von Wohnungen abgewürgt wird. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) widersprach: Die Stadt habe die vergangenen Jahre immer mit der Wohnungswirtschaft zusammengearbeitet - genauso wie mit den Mietervereinen. Und dieser Weg werde fortgesetzt. Der Senat werde dafür sorgen, dass weiterhin die Rahmenbedingungen stimmten, damit Wohnungsbau stattfinden könne.

Linke fordern zusätzlich einen Mietendeckel

Neben der SPD lobten auch die Grünen den Kompromiss, den sie mit ausgehandelt hatten. "Hamburgs Land bleibt in Hamburgs Hand", versprach Dominik Lorenzen (Grüne). Lob kam auch von der Linken - sie forderte aber zusätzlich noch einen Mietendeckel.

Als nächstes werden die Pläne von Rot-Grün in den Fachausschüssen der Bürgerschaft debattiert und beraten.

Weitere Informationen Hamburg: Neue Sozialwohnungen mit 100 Jahren Mietpreisbindung Rot-Grün hat sich mit zwei Volksinitiativen geeinigt und spricht von einer "Zeitenwende" in der Wohnungspolitik. Es gibt aber auch Kritik. (02.11.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.11.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburgische Bürgerschaft