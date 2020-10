Hier kann man sich auf das Coronavirus testen lassen Stand: 19.10.2020 14:20 Uhr Ob mit oder ohne Symptome - in Hamburg gibt es viele Möglichkeiten, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Eine Übersicht.

Hamburgerinnen und Hamburger mit Symptomen wie Fieber, Atemwegsbeschwerden, trockener Husten, oder Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinns können sich einem Corona-Test unterziehen. In Hamburg gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich auf Corona testen zu lassen.

Corona-Test beim Hausarzt

Wer sich bei seinem Hausarzt auf Corona testen lassen möchte, muss vorher in der Praxis anzurufen. Die Praxis vegibt dann einen Termin, an dem der Test gemacht werden kann, ohne dass andere Patienten oder Patientinnen gefährdet werden. Nach dem Abstrich gibt der Hausarzt oder die Hausärztin die Probe an ein Labor weiter. Anschließend wird das Testergebnis an die Patienten weitergeben, beispielsweise per SMS. Corona-Tests für Menschen ohne Symptome sind keine Kassenleistungen und müssen privat gezahlt werden. Auch in diesem Fall kann der Hausarzt oder die Hausärztin weiterhelfen.

Corona-Test per Arztruf 116117

Eine weitere Möglichkeit für Menschen mit Symptomen ist der ärztliche Bereitschaftsdienst. Er ist 24 Stunden am Tag besetzt und ansprechbar. Der Arztruf Hamburg ist erreichbar unter: 116117. Die Ärzte kommen auch nach Hause und machen einen Abstrich - wenn möglich draußen, vor der Haustür. Der Test ist kostenlos.

Testzentrum am Hauptbahnhof

Anders als beim Hausarzt oder beim Arztruf sollen Menschen, die zum Testzentrum am Hauptbahnhof gehen, symptomfrei sein. Das Zentrum ist für Reiserückkehrende gedacht, die aus den vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten kommen. Auch Menschen, deren Corona-Warn-App angeschlagen hat, können sich an das Testzentrum am Hauptbahnhof wenden, ebenso wie Bügrerinnen und Bürger, die eine Test-Anordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes haben. Und ab Montag den 19. Oktober auch Angehörige der Schulen. Das Zentrum ist für 2.000 Tests pro Tag ausgelegt. Zu finden ist es zwischen dem Hauptbahnhof und dem Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB). Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 20 Uhr.

Testzentrum Hamburg Airport

Am Hamburger Flughafen bietet die Stadt kostenlose Covid-19-Tests an. Für Reiserückkehrende aus Risikogebieten ist der Test verpflichtend. Wenn die Flugpassagiere ihr Gepäck entgegen genommen haben, verlassen sie das Flughafengebäude. Das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) befindet sich wenige Minuten entfernt im Terminal Tango und ist 24 Stunden geöffnet. Wartezeiten sind üblich, je nach Andrang kann es auch länger dauern. Das Ergebnis des Tests kommt laut DRK 24 bis 36 Stunden später, maximal 48 Stunden. Und zwar per QR-Code, der über die Corona-App abrufbar ist, oder über einen Strichcode. In diesem Fall kann man sich das Ergebnis am Computer zu Hause aufrufen - und auch ausdrucken. Den Beleg kann der Reisende dann zum Beispiel seinem Arbeitgeber vorlegen. Kostenlose Corona-Tests am Hamburger Flughafen können alle Reiserückkehrenden aus Risikogebieten in Anspruch nehmen, egal ob sie per Flugzeug, Bahn, Bus oder Auto gereist sind.

Corona-Test auch vor dem Abflug möglich

Darüber hinaus gibt es am Hamburger Flughafen auch kostenpflichtige Tests eines privaten Anbieters im Terminal 1. Hier können sich Reisende vor dem Abflug sowie Besucher testen lassen, um Einschränkungen oder auch Quarantäne-Bestimmungen am Zielort zu entgehen. Der Anbieter weist auf seiner Website darauf hin, dass sich nur Menschen ohne Corona-Symptome testen lassen können.

Tests beim Deutschen Roten Kreuz

Corona-Tests für alle bietet das DRK an - unabhängig davon, ob Symptome vorliegen oder nicht. Interessierte können die Telefonnummer 040/554449222 wählen. Soweit der Test nicht vom Arzt verordnet wurde, entstehen für Abstrich und Laboruntersuchung Kosten von 93 Euro.

