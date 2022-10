Wilhelmsburg: Rauchwolke durch Brand in Container Stand: 30.10.2022 16:37 Uhr Wegen eines Feuers in Wilhelmsburg haben am Sonntagnachmittag Tausende Menschen in Hamburg eine Warnmeldung auf dem Handy erhalten. Eine Rauchwolke zog in Richtung Südosten, inzwischen gab es Entwarnung.

Laut Feuerwehr hatte bereits Sonntagfrüh in einem Industriegebiet an der Straße Schlengendeich Elektroschrott in einem großen Schiffscontainer gebrannt. Feuerwehrleute rückten an und konnten den Brand schnell löschen. Am Mittag wurde die Feuerwehr dann erneut in das gleiche Industriegebiet gerufen, weil es in einem weiteren Container brannte. Rund 30 Einsatzkräfte rückten mit schwerem Gerät aus.

Rauchwolke weit über Wilhelmsburg hinaus sichtbar

In dem zweiten Container brannten laut Feuerwehr Kleidung, Fahrräder und Schrott. Mit einem Kran hoben die Feuerwehrleute den Container an, um alle Brandherde löschen zu können. Dabei entstand eine große Rauchwolke, die weit über Wilhelmsburg hinaus sichtbar war.

Feuerwehr: Keine Gefahr, aber unangenehmer Geruch

Die Feuerwehr sprach auf Grund der starken Rauchentwicklung eine amtliche Warnung aus und veröffentlichte die Warnmeldung auch über die NINA Warn-App. Weil die Rauchwolke Richtung Südosten zog, sollten die Menschen in Wilhelmsburg und Kirchdorf vorsichtshalber Fenster und Türen geschlossen halten. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet werden. Laut Feuerwehr bestand keine Gefahr, die Rauchwolke sollte nur sehr unangenehm riechen. Am späten Nachmittag wurde die Warnung aufgehoben.

