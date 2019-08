Stand: 20.08.2019 08:56 Uhr

Wieder ein Robben-Baby in Hamburg entdeckt

In Hamburg ist erneut eine kleine Robbe angespült worden. Passanten entdeckten das Jungtier am Montagabend am Elbstrand in Nienstedten. Die Feuerwehr konnte die Robbe einfangen und brachte sie zum Tierheim Süderstraße. Von hier aus soll das Tier in den nächsten Tagen zur Seehundstation in Friedrichskoog gebracht werden, wie die Polizei NDR 90,3 mitteilte.

Junge Robbe in Nienstedten entdeckt 20.08.2019 19:30 Uhr Wenige Tage nachdem eine Spaziergängerin ein Robbenbaby am Elbstrand entdeckte, ist nun wieder ein Jungtier angespült worden. Dieses Mal am Strand im Hamburger Stadtteil Nienstedten.







Zuvor bereits kleine Robbe in Wilhelmsburg entdeckt

Erst am Sonnabend hatte eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, eine Robbe an einem Elbstrand gefunden. Das Jungtier lag an der Süderelbe im Stadtteil Wilhelmsburg. Die Einsatzkräfte brachten das Tier ins Tierheim in der Süderstraße und von hier sollte die Reise weiter in die Seehundstation in Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen gehen. In diesem Jahr wurden dort bereits mehr als 200 Heuler eingeliefert und über 150 zurück ins Wattenmeer zu ihren Artgenossen gebracht.

