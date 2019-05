Stand: 20.05.2019 16:11 Uhr

Wieder Waitzstraße: Seniorin fährt in Laden

Nach vielen Unfällen war die Waitzstraße im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek aufwendig umgebaut worden, dennoch bleibt sie ein Unfallschwerpunkt: Am Montag ist erneut eine Seniorin mit ihrem Auto in einen Laden gefahren. Die 83-Jährige habe wohl vorwärts in eine Parklücke einparken wollen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Zeuge habe beobachtet, wie das Fahrzeug dann über den angrenzenden Bürgersteig weiterfuhr, einen Poller umriss und schließlich durch eine Glasscheibe in eine Boutique krachte. Es kam erst im Laden zum Stehen. Warum die Fahrerin nicht rechtzeitig abbremste, ist noch unklar. Feuerwehrleute befreiten die alte Frau aus ihrem Auto. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Kundin im Laden erlitt den Angaben zufolge einen Schock.

Waitzstraße: Neuer Unfall, neuer Ärger NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.05.2019 12:00 Uhr Erneut ist in der Waitzstraße in Groß Flottbek eine ältere Autofahrerin in ein Schaufenster gekracht. Ein Anwohner beschwert sich über die Poller, ein Stadtplaner verteidigt den Umbau.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Unfallschwerpunkt Waitzstraße

Zuletzt war Ende März eine Seniorin mit ihrem Pkw gegen die Fassade eines Friseursalons in der Waitzstraße gefahren. Die 81-Jährige war von der Fahrbahn der belebten Einkaufsstraße abgekommen und gegen gegen das verdunkelte Schaufenster des Salons geprallt. Sie war mit dem dem Schrecken davongekommen.

In den vergangenen Jahren waren mehrfach Autos von der Waitzstraße abgekommen und gegen anliegende Geschäfte gefahren. Oft waren Rentner am Steuer, die beim Rangieren ihrer Automatik-Wagen in den Parklücken offenbar so in Stress gerieten, dass sie Gas und Bremse verwechselten.

Waitzstraße erst kürzlich umgebaut

Vor drei Jahren hatte die Stadt reagiert: Für etwa 1,7 Millionen Euro war die Straße umgebaut worden. Unter anderem wurden Bäume und verstärkte Bänke am Straßenrand der Einkaufsstraße am S-Bahnhof Othmarschen als Pkw-Barrieren aufgestellt. Ende 2018 wurden die Arbeiten nach knapp zwei Jahren Bauzeit abgeschlossen.

Weitere Informationen Poppenbüttel: Auto kracht in Einkaufszentrum Großer Schreck für die Besucher des Alstertal-Einkaufszentrums: Ein Auto krachte in ein Kaufhaus und kam dort erst nach etwa 20 Metern zum Stehen. Nur der Fahrer wurde leicht verletzt. (30.04.2019) mehr Seniorin fährt mit Auto gegen Friseursalon In der Hamburger Waitzstraße ist eine 81-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Friseursalon gefahren. Die Straße war umgebaut worden, um solche Unfälle zu verhindern. (30.03.2019) mehr Verschönerte Waitzstraße eingeweiht Im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek ist der Umbau der Waitzstraße abgeschlossen. Die Einkaufsstraße wurde verschönert - und mit Granitbänken besser gegen Unfälle gesichert. (07.12.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.05.2019 | 11:00 Uhr