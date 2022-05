Wie Hamburg von der Batteriefabrik bei Heide profitiert

Stand: 12.05.2022 14:48 Uhr

Die schwedische Firma Northvolt will bei Heide in Dithmarschen eine riesige Batteriefabrik bauen - und auch Hamburg soll davon profitieren. Das Unternehmen setzt bei der Suche nach Fachkräften auf die Attraktivität der Stadt und hat in der Nähe der Landungsbrücken auch schon ein Büro eröffnet.