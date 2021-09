Wie Hamburg Dienstwagen überflüssig machen will

Stand: 13.09.2021 14:12 Uhr

Ein Pilotprojekt soll in Hamburg Dienstwagen überflüssig machen. Ziel sei, den Dienstwagen durch eine digitale Lösung zu ersetzen, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Montag in Hamburg.