Stand: 09.03.2025 12:50 Uhr Weniger Straßenschäden in Hamburg nach mildem Winter

In Hamburg sind in diesem Winter weniger witterungsbedingte Straßenschäden entstanden als im Vorjahr. Grund dafür sind die geringeren Temperaturschwankungen zwischen Frost und Tauwetter. Die Reparaturarbeiten an beschädigten Straßen haben bereits begonnen. Verschiedene Verfahren ermöglichen es, Ausbesserungen teilweise schon während der kalten Jahreszeit durchzuführen. Besonders betroffen sind 17 Straßen im Bezirk Mitte, darunter der Holstenwall, der Gorch-Fock-Wall, die Horner Landstraße und die Hammer Landstraße. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Unfälle durch Schlaglöcher und Straßenschäden in Hamburg in den ersten fünf Monaten deutlich angestiegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.03.2025 | 11:00 Uhr