Stand: 15.10.2024 18:04 Uhr Weltkriegsbombe in Heimfeld gefunden - Entschärfung am Abend

Der Kampfmittelräumdienst der Hamburger Feuerwehr entschärft in diesen Minuten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Heimfeld. Der 250 Kilo schwere englische Blindgänger wurde bei Sondierungsarbeiten auf einem Betriebsgelände in der Moorburger Straße gefunden. Für die Entschärfung wurde eine Sperrradius von 300 Metern festgelegt. Der umfasst laut Feuerwehr aber nur das betroffene Betriebsgelände und Wasserflächen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.10.2024 | 18:00 Uhr