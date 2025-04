SPD Hamburg stimmt Koalitionsvertrag mit Grünen einstimmig zu

Stand: 26.04.2025 11:30 Uhr

Die Hamburger SPD hat am Sonnabend auf ihrem Landesparteitag den neuen rot-grünen Koalitionsvertrag einstimmig angenommen. Rund 300 Delegierte versammelten sich dafür in einer Berufsschule in Wandsbek.