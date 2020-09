Stand: 05.09.2020 07:27 Uhr - NDR 90,3

Weinberg setzt sich in Kampfkandidatur durch

Seine Wiederwahl galt nicht als sicher, er musste sich einer Kampfkandidatur stellen: Marcus Weinberg ist am Freitagabend als Kreisvorsitzender der CDU in Hamburg-Altona in seinem Amt bestätigt worden. 105 CDU-Mitglieder gaben ihm ihre Stimme, 89 favorisierten den Herausforderer Albrecht Gundermann.

Gundermann hatte dafür geworben, die CDU in Altona neu aufzustellen. Mit ihm als Kreischef solle die Partei jünger, weiblicher und migrantischer werden. Weinberg war bei der Bürgerschaftswahl im Februar als Spitzenkandidat für seine Partei eingesprungen. Sie kam mit 11,2 Prozent auf ihr bisher schlechteste Ergebnis in Hamburg. Daraufhin hatte der damalige Fraktionschef André Trepoll sein Amt aufgegeben, auch CDU-Landeschef Roland Heintze will beim CDU-Landesparteitag Ende September abtreten.

Weinberg will wieder in den Bundestag

Weinberg will bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr über die Landesliste wieder in den Bundestag gewählt werden. Der 53-Jährige ist seit 2014 familienpolitischer Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion in Berlin

