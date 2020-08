Stand: 07.08.2020 10:06 Uhr - NDR 90,3

Wegen Corona geöffnet: Junge fällt aus Grundschulfenster

In einer Grundschule in Hamburg-Iserbrook ist am Freitagmorgen ein neun Jahre alter Schüler aus einem Fenster gefallen und dabei schwer verletzt worden. Das Fenster war offenbar geöffnet worden, um wegen der Corona-Gefahr besser zu lüften.

Vorhang war vorgezogen

Vor dem offenen Fenster war nach Angaben der Polizei ein Vorhang vorgezogen, wohl um die Sonnenstrahlen aus dem Klassenzimmer zu halten. Der Junge hatte das geöffnete Fenster nicht bemerkt und war auf die Fensterbank gestiegen. Von dort aus wollte er eine obere Fensterklappen öffnen, um frische Luft reinzulassen. Der Schüler stürzte vier Meter in die Tiefe. Er kam mit schweren Verletzungen und von einem Notarzt begleitet in ein Krankenhaus.

Das Kriseninterventionsteam musste die Klassenlehrerin und eine Ersthelferin sowie die Eltern betreuen. Normalerweise sind Schulfenster in den oberen Stockwerken immer fest verschlossen. Wegen der Coronakrise hat aber die Schulbehörde das Lehrpersonal angewiesen, die Fenster auch im Unterricht zu öffnen, um eine ausreichende Lüftung der Räume sicherzustellen.

