Stand: 11.09.2023 13:59 Uhr Weg in Altona soll nach Nadja Tiller und Walter Giller benannt werden

In Altona soll ein Weg nach dem Schauspieler-Paar Nadja Tiller und Walter Giller benannt werden. Die beiden Stars des deutschen Nachkriegskinos waren mehr als 50 Jahre verheiratet und verbrachten ihre letzten Lebensjahre in der Seniorenresidenz Albertinum in Ottensen. Dort soll ein noch namenloser Fußweg künftig den Namen Tiller-Giller-Promenade tragen. Das hat der Altonaer Kulturausschuss beschlossen.

