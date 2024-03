Stand: 14.03.2024 20:33 Uhr Wandsbek: Mann mit Messerstich lebensgefährlich verletzt

Ein Unbekannter hat am vergangenen Sonnabend einen Mann am Wandsbeker Marktplatz mit einem Messerstich in den Oberkörper verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag. Den Angaben zufolge schwebt der Mann seitdem in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen hatte es offenbar zuvor einen Streit zwischen dem 41-Jährigen und mehreren Menschen gegeben.

