Stand: 28.10.2024 06:33 Uhr Wandsbek: 18-Jähriger nach Streit mit Teppichmesser verletzt

In der Berner Koppel im Hamburger Stadtteil Wandsbek ist am späten Sonntagnachmittag ein 18-Jähriger mit einem Teppichmesser verletzt worden. Laut Polizei hatten drei Männer in einem Mehrfamilienhaus erst gestritten, dann hatte einer von ihnen zugestochen. Der 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter ist der Polizei namentlich bekannt. Er ist noch auf der Flucht.

