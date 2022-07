Während Haftunterbrechung Drogen verkauft? Mann vor Gericht Stand: 07.07.2022 12:58 Uhr Während einer unterbrochenen Haftstrafe soll er sich direkt wieder ins Drogengeschäft gestürzt haben: Das wirft die Staatsanwaltschaft einem 32-jährigen Angeklagten vor. Er muss sich seit Donnerstag wegen Drogenhandels über die Software Encrochat vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Der 32-Jährige konnte Ende März 2020 wegen der Corona-Pandemie eine Haftstrafe unterbrechen. Nur wenige Tage später soll er über den verschlüsselten Messenger-Dienst Encrochat kiloweise Amphetamin, Kokain und Marihuana bestellt und weiterverkauft haben. "XXXIron" nannte sich der Dealer in dem Drogen-Netzwerk.

Handelt es sich bei "XXXIron" um den Angeklagten?

Aber handelt es sich dabei wirklich um den Angeklagten? Seine Verteidiger bestreiten das. Während eines Chats von "XXXIron" habe der Angeklagte gerade in einem Erste-Hilfe-Kurs am anderen Ende der Stadt gesessen. Während eines anderen Chats soll er sich in seiner Berufsschulklasse für Verkehrstechnik befunden haben. Der Vorwurf der Anwälte: Die Ermittler hätten sich nur auf die Encrochat-Daten verlassen und gar nicht mehr in der realen Welt recherchiert.

Handy-Auswertung soll Aufschluss liefern

Nun will das Gericht beim Landeskriminalamt die Geodaten des Handys anfordern, um abzugleichen, ob der Angeklagte und das Handy sich bei den einzelnen Deals überhaupt an einem Ort befanden.

Mit der Kommunikation über Encrochat hatten Kriminelle aus ganz Europa Rauschgiftgeschäfte abgewickelt. Die Nachrichten waren verschlüsselt, deshalb wähnten sich die Nutzenden in Sicherheit. Sie verschickten Bilder von ihren Drogen- und Waffenlagern - schließlich konnten französische Ermittler und Ermittlerinnen den Kryptodienst 2020 entschlüsseln und die Deals offenlegen.

