Vonovia drosselt Heizungstemperatur in Hamburger Wohnungen Stand: 07.07.2022 14:45 Uhr Vonovia hat angekündigt, dass auch in den Wohnungen des Immobilienkonzerns in Hamburg die Temperatur an den Gas-Zentralheizungen abgesenkt wird, um Energie zu sparen.

Nachts zwischen 23 und 6 Uhr wird es dann in den Räumen nicht wärmer als 17 Grad Celsius. Tagsüber wird aber wie gewohnt geheizt. Die Mieterinnen und Mieter müssen mit der Umstellung vor Beginn der Heizperiode rechnen, heißt es bei Vonovia. Man werde die Temperatur umstellen, wenn die Heizungsanlagen routinemäßig gewartet werden. Bis zu acht Prozent Gas hofft man so einzusparen.

Auch SAGA will Heizungstemperatur herunterregeln

Auch die Hamburger Wohnungsbaugesellschaft SAGA kündigte an, in ihren 137.000 Wohnungen die Heizungstemperatur herunter zu regeln. Die Warmwasserversorgung läuft bei SAGA und bei Vonovia erstmal weiter wie bisher - keine Einschränkungen also beim Duschen oder Baden.

Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, geht davon aus, dass man sich in den kommenden Monaten aber weiter einschränken muss. Entscheidend seien dabei die Fragen, was am meisten bringe und was am wenigsten wehtue.

