Volksinitiative "Hamburg Werbefrei" sammelt Unterschriften

Stand: 25.04.2022 18:11 Uhr

Blinkende Schilder, animierte Bildschirme, XXL-Plakate: Ob an Bushaltestellen, Hauswänden oder Litfaßsäulen - Werbung ist in Hamburg vielerorts präsent. Das sollte aber so nicht sein, meint die Volksinitiative "Hamburg Werbefrei". Für ihr Anliegen sammelt sie nun Unterschriften.