Vize-Chef des Islamischen Zentrums Hamburg ausgereist Stand: 04.11.2022 15:25 Uhr Ein hochrangiger Vertreter des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) hat nach seiner Ausweisung Deutschland verlassen. Wie die Innenbehörde am Freitag mitteilte, ist der Mann bereits am Mittwochabend in den Iran ausgereist.

Der 46-Jährige war stellvertretender Leiter des IZH in der Blauen Moschee an der Außenalster. Ihm war nach Angaben der Innenbehörde nachgewiesen worden, Terrororganisationen zu unterstützen. Er habe mit Gruppen in Kontakt gestanden, die das Existenzrecht Israels auch gewaltsam in Frage stellen. Deshalb hatte die Innenbehörde ihn ausgewiesen.

Beschwerde gegen Ausweisung ohne Erfolg

Mehrfach war der Mann gegen diese Ausweisung vor Gericht gezogen - ohne Erfolg. Er sei auch in zweiter Instanz vor dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht mit seiner Beschwerde gegen die Ausweisung gescheitert und damit seit dieser Woche ausreisepflichtig, teilte die Innenbehörde mit. Er dürfe nicht mehr nach Deutschland einreisen.

Grote: "Hat in Deutschland nichts zu suchen"

Innensenator Andy Grote (SPD) zeigte sich erleichtert und erklärte: "Wer nachweislich Terrororganisationen oder Terrorfinanzierer unterstützt, stellt eine schwerwiegende Gefahr für unsere Sicherheit dar und hat in Deutschland nichts zu suchen."

IZH seit Jahren in der Kritik

Das IZH steht seit Jahren in der Kritik - es gilt als verlängerter Arm der iranischen Mullahs. Es wird seit 1993 im Verfassungsschutzbericht erwähnt, da es sich nach Angaben der Innenbehörde mit seinen islamistischen Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet.

AUDIO: Darum geht es beim Streit um das Islamische Zentrum Hamburg (1 Min) Darum geht es beim Streit um das Islamische Zentrum Hamburg (1 Min)

Weitere Informationen Bürgerschaft: Hitzige Debatte um Islamisches Zentrum Hamburg 45 Minuten tagte sogar der Ältestenrat, es gab mehrere Ordnungsrufe wegen Beleidigungen. Für einen Eklat sorgte Deniz Celik von den Linken. (04.11.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.11.2022 | 15:00 Uhr