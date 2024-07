Stand: 10.07.2024 19:38 Uhr Vierjähriges Mädchen am ZOB Wandsbek Markt angegriffen

Am Mittwoch hat es eine Attacke auf ein vierjähriges Mädchen in einem Bus an der Haltestelle Wandsbek Markt gegeben. Der Staatsschutz ermittelt jetzt. Ein 58-Jähriger hatte dem Kind zunächst einen Sitzplatz angeboten, dann unvermittelt auf das Mädchen eingetreten und es mit einer Plastikflasche geschlagen. Anschließend beleidigte er die Mutter und andere Fahrgäste rassistisch. Die Polizei nahm den Mann zunächst in Gewahrsam, er kam vorübergehend in die Psychiatrie.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.07.2024 | 19:30 Uhr