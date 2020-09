Stand: 08.09.2020 06:45 Uhr - NDR 90,3

Viele Pannen an der Hamburger Retheklappbrücke

Die Retheklappbrücke im Hamburger Hafen ist offenbar wesentlich häufiger defekt als bislang bekannt. Auf eine Kleine Anfrage der CDU listet die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) mehr als 50 Sperrungen in den vergangenen drei Jahren auf. Mal waren diese nur von kurzer Dauer, beispielsweise 20 Minuten. Mal dauerte die Sperrung mehrere Stunden, drei Mal aber auch mehrere Tage - die Liste der Störungen von Europas größter Klappbrücke ist lang.

Retheklappbrücke: Viele Pannen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.09.2020 06:00 Uhr Die Retheklappbrücke ist in den vergangenen drei Jahren allein 50 mal gesperrt worden. Das geht aus der Antwort auf eine CDU-Anfrage hervor. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

CDU: "Sperrungen sind inakzeptabel"

Außerdem musste die Retheklappbrücke mehrfach für Wartungsarbeiten gesperrt werden, so der Senat in der Antwort auf die CDU-Anfrage von Götz Wiese. Laut Senat sind Störungen nicht ungewöhnlich, insbesondere in den ersten Jahren nach Inbetriebnahme. Die Retheklappbrücke ist gerade einmal vier Jahre alt. Für den CDU-Wirtschaftssprecher Wiese sind die zahlreichen Sperrungen völlig inakzeptabel. Wirtschaftsbehörde und Hafenverwaltung HPA müssten jetzt klar sagen, wie die Zukunft der Brücke aussieht, so der CDU-Politiker.

Hydraulikzylinder muss neu gebaut werden

Derzeit ist die Retheklappbrücke seit rund zweieinhalb Wochen defekt. Ein mehr als zehn Meter langer Hydraulikzylkinder ist verbogen und muss neu gebaut werden. Das dauert nach Hersteller-Angaben etwa acht Wochen. Dann benötigt die HPA noch einmal zwei Wochen, um den Zylinder einzubauen. Die Hafenverwaltung geht davon aus, dass die Arbeiten mindestens bis Mitte November dauert.

Notbetrieb bis Mitte November

Bis dahin soll die Brücke nur im Notbetrieb genutzt werden. Autos, Lkw und Radfahrer können sie nur an einigen Tagen pro Woche befahren. Montags von 6 Uhr bis dienstags um 18 Uhr sowie donnerstags von 6 Uhr bis freitags bis 18 Uhr wird die Brücke geschlossen, sodass der Verkehr auf der Straße rollen kann. Für den Schiffsverkehr wird die Retheklappbrücke wie folgt geöffnet: Dienstags ab 18 Uhr bis donnerstags um 6 Uhr sowie freitags ab 18 Uhr bis montags um 6 Uhr.

Weitere Informationen Notbetrieb der Retheklappbrücke im Hamburger Hafen Die Reparatur der Retheklappbrücke im Hamburger Hafen wird mindestens zehn Wochen dauern. Zuvor gibt es einen Notbetrieb, damit Auto- und Radfahrer die Brücke zeitweise nutzen können. (03.09.2020) mehr Retheklappbrücke: Reparatur dauert noch länger Aus Tagen wurden Wochen und jetzt gibt es gar kein Datum mehr für die Wiedereröffnung: Die Reparatur der defekten Retheklappbrücke im Hamburger Hafen zieht sich immer weiter hin. (02.09.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.09.2020 | 06:00 Uhr