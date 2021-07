Viele Hamburger Hilfskräfte aus Hochwassergebieten zurück Stand: 19.07.2021 14:11 Uhr Das Hochwasser im Westen Deutschlands ist ein Kraftakt für Katastrophenschützer aus ganz Deutschland. Auch Kräfte aus Hamburg waren und sind dort im Einsatz.

Rund 70 Hamburger Polizistinnen und Polizisten halfen im Rhein-Erft Kreis in Nordrhein-Westfalen. Mit dabei waren Taucherinnen und Taucher sowie 15 Boote der Wasserschutzpolizei. Inzwischen sind lediglich noch drei Beamtinnen und Beamte vor Ort - sie kümmern sich um die Funktechnik.

Polizisten konnten nach drei Tagen zurückkehren

Nach Angaben der Innenbehörde konnten die meisten Hamburger Polizistinnen und Polizisten nach drei Tagen zurückkehren, weil inzwischen etwa 1.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr mit schwerem Gerät im Hochwasser-Einsatz sind.

THW-Kräfte bauen Werkstatt

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks aus Hamburg und anderen norddeutschen Bundesländern bauen derweil im Katastrophengebiet von Rheinland-Pfalz eine Werkstatt auf. In der Einrichtung am Nürburgring sollten Einsatzfahrzeuge, Technik und andere Ausstattung von Feuerwehren und THW repariert werden können, wie das THW mitteilte.

AUDIO: Hilfskräfte aus Hamburg kehren größtenteils zurück (1 Min) Hilfskräfte aus Hamburg kehren größtenteils zurück (1 Min)

Die Feuerwehr Hamburg hat dem Bundesland Rheinland-Pfalz bereits drei Mal Hilfe angeboten. 116 Feuerwehrleute könnten ausrücken, mit Seilwinden, Lichtmasten, Tauchpumpen und medizinischer Versorgung. Das gemeinsame Lagezentrum von Bund und Ländern hat bislang keine Hilfe der Feuerwehr Hamburg angefordert.

DRK-Helfer bereit

14 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) stehen in Hamburg in Bereitschaft, zwölf Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie zwei Lkw-Fahrer. Ein Fahrer ist bereits mit einem Transporter nach Koblenz gefahren. Das Lagezentrum des DRK in Berlin entscheidet, wann und wo welche Kräfte zum Einsatz kommen.

VIDEO: Hochwasser: Aufräumen und Diskussion um Katastrophenschutz (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.07.2021 | 13:00 Uhr