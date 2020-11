Viele Ausbildungsplätze in Hamburg bleiben unbesetzt Stand: 12.11.2020 17:10 Uhr Verunsicherung bei Bewerberinnen, Bewerbern und Betrieben hat das Ausbildungsjahr 2020 geprägt. Dieses Fazit hat Hamburgs Arbeitsagentur am Donnerstag gezogen.

Im Vergleich zu 2019 hat sich die Zahl der unbesetzt gebliebenen Ausbildungsplätze mit 716 fast verdreifacht. Vielen Schulabgängerinnen und -abgängern fehlt Orientierung. Etliche Betriebe wissen noch nicht, wie sie durch die Corona-Pandemie kommen. Das hat in Hamburg dazu geführt, dass es dieses Jahr sowohl weniger Bewerberinnen und Bewerber als auch weniger Ausbildungsplätze gegeben hat.

1.300 ohne Ausbildungsplatz

Von knapp 8.100 offiziell suchenden Hamburgerinnen und Hamburgern stehen im Herbst noch 1.300 ohne Ausbildungsplatz da. Damit diese Lücke im kommenden Jahr wieder kleiner wird, fordert die Handelskammer junge Menschen auf, sich frühzeitig zu bewerben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund appelliert an Unternehmen, auch in der Krise auszubilden. Denn alle Beteiligten sind sich einig, dass spätestens in einigen Jahren sonst endgültig die Fachkräfte in Handel und Handwerk ausgehen.

Weniger Hilfe wegen Corona

Hamburgs Schulbehörde will unterdessen alles daran setzen, im kommenden Jahr die Berufsorientierung als Präsenzunterricht offen zu halten. Diese helfende Hand hat den Schülerinnen und Schülern 2020 demnach wegen der Corona-Beschränkungen merkbar gefehlt.

