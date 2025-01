Stand: 16.01.2025 15:08 Uhr Verzögerung: U1 hält erst ab 17. Februar wieder an Station Sengelmannstraße

Die Haltestelle Sengelmannstraße wird länger als geplant nicht von der U-Bahn-Linie 1 angefahren. Vom 17. Februar an soll die U1 wieder an der Station halten, wie die Hamburger Hochbahn am Donnerstag mitteilte. Ursprünglich sollte der Ausbau der Haltestelle bis zum 19. Januar abgeschlossen sein. Die Hochbahn begründete die Verzögerung unter anderem damit, dass Restarbeiten am neuen Bahnsteig für die künftige Linie U5 abgeschlossen werden müssen. In Zukunft soll auch diese Linie an der Sengelmannstraße halten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.01.2025 | 19:30 Uhr