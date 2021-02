Verlängerung der U4 in Hamburg: Offizieller Baustart im März Stand: 22.02.2021 11:42 Uhr Die Bauarbeiten zur Verlängerung der Hamburger U-Bahnlinie U4 um zwei Stationen auf die Horner Geest beginnen offiziell im März.

"Wir wollen eine Stadt werden, die leiser wird, in der es mehr Raum gibt für den Radverkehr, für das zu Fuß gehen, für das Leben im öffentlichen Raum", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Montag beim coronabedingt "virtuellen ersten Spatenstich". Deswegen sei alles, was an Verkehr unter die Erde verlagert werde, ein Gewinn. "Es ist teuer, es ist aufwendiger, aber es ist ein Jahrhundertprojekt, das sich lohnt."

U4 endet bisher an der Horner Rennbahn

Bislang endet die U-Bahnlinie U4 im Osten der Stadt an der Horner Rennbahn. Von Ende 2026 an sollen dann 13.000 Anwohnerinnen und Anwohner über die neuen Stationen "Stoltenstraße" und "Horner Geest" direkt in 13 Minuten zum Hauptbahnhof fahren können. "Das ist mehr als eine Halbierung der heutigen Fahrzeit", sagte Hochbahn-Technik-Vorstand Jens-Günter Lang.

2,6 Kilometer Strecke, 465 Millionen Euro Kosten

Für die 2,6 Kilometer lange Strecke mit ihren zwei neuen Stationen und dem Umbau der bisherigen Station "Horner Rennbahn" seien 465 Millionen Euro veranschlagt. Der Bund übernimmt davon 212 Millionen Euro, wie der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU) sagte.

