Verkehrsausschuss lehnt generelles Tempo 30 in Hamburg ab

Stand: 25.06.2022 10:24 Uhr

In Hamburg wird Tempo 30 nicht zur Regelgeschwindigkeit. Im Verkehrsausschuss am Donnerstag scheiterte dazu ein Antrag der Linken, obwohl in Deutschland immer mehr Städte weg wollen von der Höchstgeschwindigkeit 50 in geschlossenen Ortschaften.