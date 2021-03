Verfassungsschutz warnt vor Hackerangriffen auf Schiffe Stand: 31.03.2021 07:40 Uhr Der Hamburger Verfassungsschutz warnt vor Cyber-Angriffen von ausländischen Geheimdiensten auf Schiffe. Damit könne man unter anderem den Hamburger Hafen blockieren, so Behördenleiter Torsten Voß.

Navigationssysteme auf Schiffen sind für ausländische Nachrichtendienste sehr interessant, sagte der Hamburger Verfassungsschutzchef. Moderne Anlagen an Bord verarbeiten eine große Zahl von Daten - von der Position des Schiffes über elektronische Seekarten bis hin zu den per Funk automatisch übermittelten Daten anderer Schiffe in der Gegend.

Frachter könnten auf Grund gesteuert werden

Wer es darauf anlege, könne diese Daten nicht nur anzapfen, sondern auch falsche Daten zum Schiff schicken - und so einen Frachter auf Grund steuern, warnte Voß. Der Verfassungsschutz verdächtigt dabei "ausländische staatliche Stellen". Und davor habe man auch die Branche bereits gewarnt.

Russische Navigationsgeräte im Einsatz

Intern bereitet den Verfassungsschützern nach Informationen von NDR 90,3 auch Sorge, dass nach neuen Erkenntnissen auf zahlreichen deutschen Marineschiffen Navigationsgeräte aus russischer Produktion verbaut sind. Die gleichen Anlagen sind aber auch auf zahlreichen zivilen Frachtern im Einsatz.

