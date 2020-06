Stand: 05.06.2020 13:01 Uhr - NDR 90,3

Verfassungsschutz: Rechtsextremismus ist größte Gefahr

Trotz der vergleichsweise geringen Zahl von Rechtsextremisten in Hamburg sieht Innensenator Andy Grote (SPD) die Beobachtung der Szene als Hauptaufgabe für den Verfassungsschutz. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für 2019 am Freitag verwies er auf mehrere Taten. Etwa den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den Anschlag von Halle mit zwei Toten und die Ermordung von neun Menschen mit Migrationshintergrund in Hanau. "Wir gehen seitdem von einer dramatisch veränderten rechtsextremistischen und rechtsterroristischen Bedrohungslage aus bundesweit", so Grote. Zum Rechtsextremismus zählte der Verfassungsschutz in Hamburg im vergangenen Jahr 330 Menschen. Das sind zehn weniger als im Vorjahr.

Überwachung von AfD-Mitgliedern

Verfassungsschutzchef Torsten Voß sagte auf dem Termin, dass auch in Hamburg Parteimitglieder der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet würden. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes zählen mindestens zehn Hamburger AfD-Mitglieder zum sogenannten Flügel. Seit März steht der sogenannte Flügel der AfD bundesweit unter Beobachtung des Geheimdienstes, weil er als erwiesen rechtsextremistisch gilt. In Hamburg seien Flügel-Anhänger vor allem im Bezirk Mitte aktiv. Dort hätte es beispielsweise Solidaritätsbekundungen mit Flügel-Gründer Björn Höcke und mit Andreas Kalbitz gegeben - also dem Brandenburger Politiker, den die Parteispitze der AfD inzwischen selbst loswerden will, so Voß.

Innensenator Andy Grote (SPD) sieht aber nicht nur beim Flügel, sondern in der gesamten Hamburger AfD die Tendenz, sich zu radikalisieren. Das werde beispielsweise beim inzwischen sehr aggressiven Ton in der Bürgerschaft deutlich.

Sorgen über Links-Extremismus

Große Sorgen bereitet der Innenbehörde und dem Verfassungsschutz aber nach wie vor auch der Linksextremismus in Hamburg. Es gäbe inzwischen radikalisierte Zellen, die an der Grenze zum Links-Terrorismus stünden, so Voß. Als Beispiel dafür führt er den Anschlag auf den Wagen des Innensenators im vergangenen Jahr an. Dem Linksextremismus wurden 1.290 Personen zugerechnet, 45 weniger als 2018.

Im Bereich des Islamismus verortete der Verfassungsschutz 1.631 Menschen, 66 mehr als im Vorjahr. Bei Extremisten mit Bezug zum Ausland, hierzu zählt etwa die kurdische Arbeiterpartei PKK, verorteten die Verfassungsschützer 790 Personen, 55 weniger als im Vorjahr.

Zahlen nicht mit Gefährdungspotenzial gleichsetzen

Voß warnte aber davor, von den Zahlen auf das Gefährdungspotenzial zu schließen. Die Hamburger Rechtsextremisten seien bundesweit vernetzt - auch mit einem rechtsterroristischen Netzwerk, gegen das in Mecklenburg-Vorpommern ein Verfahren laufe.

