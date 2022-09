Verdacht auf Steuerhinterziehung: Razzia bei Oligarchen Stand: 21.09.2022 08:59 Uhr Ermittler durchsuchen aktuell drei Villen des russischen Milliardärs Alisher Usmanow in Bayern. Der Verdacht: Der Unternehmer soll jahrelang Steuern hinterzogen haben. Es geht um eine Millionensumme.

Alisher Usmanow ist für norddeutsche Behörden kein Unbekannter. Seine 156 Meter lange Mega-Jacht "Dilbar" wurde 2016 von der Lürssen-Werft gebaut. Bis gestern Nacht lag sie noch im Hamburger Hafen, nun ist sie auf dem Weg nach Bremen. Man habe den Platz für andere Arbeiten gebraucht, hieß es von der Werft Blohm + Voss. Als der Oligarch im März infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine auf die Sanktionsliste der EU gesetzt wurde, geriet auch die "Dilbar" in den Fokus deutscher Behörden. Mittlerweile ist die Jacht zwar eingefroren, allerdings könnte das Luxusobjekt den Milliardär nun teuer zu stehen kommen. Das zeigen Recherchen von NDR, WDR, SZ und dem Recherchenetzwerk OCCRP.

Durchsuchung auf Anwesen von Alisher Usmanow

Seit den Morgenstunden rückten etwa 120 Beamte der Staatsanwaltschaft München 2, des Bundeskriminalamtes, der Steuerfahndung und des bayerischen Landeskriminalamtes in Rottach-Egern am bayerischen Tegernsee an. Ihr Ziel: drei Anwesen des Oligarchen Usmanow und eine nahegelegene Lagerhalle. Die Ermittler haben den Verdacht nach, dass Usmanow den deutschen Staat jahrelang um Steuereinnahmen in Millionenhöhe gebracht haben könnte. Usmanow und sein Sprecher wollten sich bisher auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern.

Milliardär zahlte in Deutschland keine Steuern

Usmanow, so der Vorwurf, halte spätestens seit 2014 einen Wohnsitz in Bayern. Folglich sei der Milliardär auch in Deutschland steuerpflichtig. Nach Informationen von NDR, WDR, SZ und OCCRP gehen die Fahnder davon aus, dass der 69-Jährige in den vergangenen Jahren ganze Monate in Deutschland verbracht hat. Damit sei er in Deutschland steuerpflichtig geworden, diesen Pflichten jedoch nicht nachgekommen. Die Ermittler, die unter anderem aus der Düsseldorfer Sonderermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung (EOKS) stammen, vermuten, dass Usmanow dem deutschen Fiskus Steuern in Millionenhöhe schuldet, beispielsweise aus verdeckten Gewinnausschüttungen und Schenkungen. Dabei soll es auch um die "Dilbar" gehen.

Jacht gehört offiziell Usmanows Schwester

Die Jacht wird über ein Geflecht aus Briefkastenfirmen gehalten und gehört seit 2017 offiziell Usmanows Schwester. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass Usmanow die "Dilbar" fast ausschließlich selbst nutzen würde. Sollte er dafür keine angemessene Miete bezahlt haben, wäre das eine verdeckte Gewinnausschüttung, auf die in Deutschland Steuern anfallen, argumentieren die Ermittler. Weiter suchen die Beamten von BKA und EOKS nach Belegen, dass der Unternehmer auch für die Übertragung der "Dilbar" an seine Schwester Schenkungssteuer hätte entrichten müssen. Gleiches gilt für Firmenanteile an der USM Holding Ltd., über die Usmanow seine milliardenschweren Unternehmen zum Beispiel im Bergbau verwaltet. Diese hat der Milliardär inzwischen offenbar teilweise an Dritte übertragen. Für die übertragenen Anteile, das glauben die Ermittler, soll er aber mutmaßlich kein Geld erhalten haben.

VIDEO: "Dilbar" hat Hamburg verlassen (1 Min)

Auffallend niedrige Mieteinnahmen

Ein ähnlicher Verdacht betrifft die aktuell durchsuchten Anwesen in Bayern. Usmanow soll zum Beispiel seine Villa am Tegernsee zwischenzeitlich von der offiziellen Eigentümerin der Tegernsee (IOM) Ltd., einer Firma im Steuerparadies Isle of Man, gemietet haben, die wiederum ihm selbst gehören soll. Dabei soll der Unternehmer für die ausladende Villa allerdings eine vergleichsweise niedrige Miete gezahlt haben. Nach Recherchen der Finanzbehörde Rosenheim soll diese zwischen 2.000 und 4.000 Euro am Tag gelegen haben. Realistisch wäre nach Ansicht der Ermittler jedoch das drei- bis sechsfache des Betrags. Bei der Miete handele es sich deshalb um eine verdeckte Gewinnausschüttung, glauben die Fahnder, die dem zuständigen Finanzamt in Miesbach hätte gemeldet werden müssen.

Auch eine Haftstrafe ist möglich

Im schlimmsten Fall könnte dem Oligarchen wegen der Ermittlungen sogar eine Haftstrafe drohen. Nach Informationen von NDR, WDR, SZ und OCCRP geht das BKA außerdem dem Verdacht nach, dass Usmanow zumindest einen Teil seines gewaltigen Vermögens illegal erworben haben könnte. In diesem Fall sähe sich der Oligarch nicht nur dem Vorwurf der Steuerhinterziehung, sondern auch dem der Geldwäsche ausgesetzt.

Schätzung: Vermögen von mehr als 14 Milliarden Euro

Alisher Usmanow hat sein Geld vor allem im Bergbau, aber auch mit Mobilfunk- und Medienfirmen gemacht. Er investierte Millionen in Uber, Twitter und Spotify, bis 2018 hielt er 30 Prozent am britischen Fußballclub FC Arsenal. Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte das Vermögen des aus Usbekistan stammenden Unternehmers zuletzt auf 14,6 Milliarden Euro. Viele seiner Geschäfte soll er über die von ihm gegründete Gesellschaft USM steuern. In deren Portfolio finden sich unter anderem Metalloinvest, der größte Erzeisenlieferant Russlands, und Udokan Copper, die eine der größten Kupferminen der Welt erschließt. Im Februar 2022 hatte die Europäische Union Unternehmer mit Sanktionen belegt, die dem russischen Präsidenten Putin besonders nahestehen sollen, darunter war auch Usmanow. Der 69-Jährige galt dabei als "kremlfreundlich", zudem löse er Putins wirtschaftliche Probleme und sei vom russischen Präsidenten "besonders favorisiert". In Medienberichten hatte Usmanow enge Verbindungen zum Kreml dagegen stets bestritten.

Bislang wenig Maßnahmen in Deutschland

Bisher verlief die Durchsetzung der Sanktionen in Deutschland eher schleppend. Während in anderen europäischen Ländern zügig Villen oder Jachten beschlagnahmt wurden, passierte in Deutschland vergleichsweise wenig. Den hiesigen Behörden fehlten oft die nötigen Informationen, die möglichen Besitztümer russischer Oligarchen sind oftmals durch komplizierte Firmengeflechte verschleiert. Eine im März gegründete Taskforce sollte Abhilfe schaffen. Unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums suchen Fachleute aus dem Bundesfinanzministerium, dem Auswärtigen Amt, Innen- und Justizministerium, sowie von BKA, Zoll, Finanzaufsicht BaFin und auch dem Bundesnachrichtendienst (BND) nach Oligarchen-Vermögen in der Bundesrepublik. Geleitet wird die Taskforce von der Berliner Oberstaatsanwältin Nina Thom, einer Fachfrau für Organisierte Kriminalität und den Bereich der Vermögensabschöpfung, und dem ehemaligen für die Geheimdienste zuständigen Staatsekretär aus dem Bundeskanzleramt, Johannes Geismann.

Eine eigene Taskforce

Es sei ein ziemlicher "Kaltstart" gewesen, so beschreiben beteiligte Personen die Anfangsphase der Taskforce. Auch erfahrene Finanzermittler mussten sich zunächst einen Überblick darüber verschaffen, wo genau Informationen zu dem gesuchten Vermögen möglicherweise schon vorliegen. Dabei griffen die Fahnder auch auf Datenleaks aus der Vergangenheit zurück, etwa die "Panama Papers", "FinCenFiles" oder "Paradise Papers", die das BKA beschafft hatte.

Einführung einer Meldepflicht für Vermögen

Knapp fünf Milliarden Euro konnten deutsche Behörden im Zuge der EU-Sanktionen bislang aufspüren und sicherstellen. Ein im Frühjahr beschlossenes Gesetz zur besseren Umsetzung der Sanktionen erwies sich bislang in der Realität aber als wenig wirksam. So wurde zwar eine Meldepflicht eingeführt, wonach sanktionierte Personen ihr in Deutschland befindliches Vermögen den Behörden anzeigen müssen, dies ist allerdings bislang offenbar nicht geschehen.

Sanktionen gegen 1.150 Personen

Innerhalb der EU sind mittlerweile mehr als 1.150 Personen und rund 100 staatliche Stellen, Banken und privatwirtschaftliche Unternehmen aus Russland sanktioniert. Und es könnten weitere folgen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gab jedenfalls am Rande eines Treffens der EU-Außenministerinnen und Außenminister Ende August bekannt, dass die Bundesregierung weitere Sanktionen gegen Russland befürworte.