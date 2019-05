Stand: 20.05.2019 19:54 Uhr

Unterwegs mit der Soko "Autoposer"

Trotz vieler Kontrollen der Kontrollgruppe "Autoposer" der Hamburger Polizei ist die Stadt bei Fahrern sehr lauter und PS-starker Autos beliebt: Seit ihrer Gründung im September 2017 hat die "Autoposer"-Soko fast 5.000 Fahrzeuge kontrolliert. Bei fast jedem dritten Fahrzeug war die Betriebserlaubnis aufgrund von technischen Änderungen erloschen. Ein Hamburg Journal Reporter war am Wochenende mit den Ermittlern unterwegs.

Mit der Soko "Autoposer" unterwegs Hamburg Journal - 20.05.2019 19:30 Uhr Die Hamburger Polizei hat Autoposern und ihren PS-starken Boliden den Kampf angesagt. Fast immer endet der Einsatz der Soko "Autoposer" mit der Beschlagnahme der Fahrzeuge.







Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Drei Luxus-Sportwagen - zwei Lamborghini und einen Ferrari - zogen die Beamten am Wochenende vorübergehend aus dem Verkehr. Der 36-jährige Fahrer eines roten Ferrari war den Beamten aufgefallen, weil er nahe des Hauptbahnhofs mehrfach unnötig beschleunigte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Kontrolle des 565 PS-starken Autos entdeckten die Beamten unzulässige Veränderungen an den Abgasklappen und eine Spurverbreiterung. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen.

Hoher Geldbetrag sichergestellt

Als die Beamten den Wagen mit einem Neuwert von rund 200.000 Euro nach einer Funkfernbedienung für die manipulierten Anbauteile durchsuchten, stießen sie auf Bargeld im Wert von 12.100 Euro. Für dieses hatte der Fahrer keine plausible Erklärung. Wegen des Verdachts der Geldwäsche wurde die Summe sichergestellt.

Aggressives Verhalten gegenüber den Beamten

Unter den insgesamt 39 kontrollierten Fahrzeugen waren laut Polizeiangaben auch zwei Lamborghini Aventador - 741 PS stark. Die Fahrer waren zusammen unterwegs und wurden auf der Höhe des Jungfernstiegs gestoppt. Wegen aggressiven Verhaltens eines der beiden Fahrzeugführer gegenüber den Beamten, wurden weitere Einsatzkräfte angefordert. Die Schlüssel der neu jeweils 330.000 Euro teuren Sportwagen wurden sichergestellt. Weiterfahren durften die Lamborghini-Fahrer erst am darauffolgenden Tag.

Unterwegs mit der Soko "Autoposer" NDR 90,3 - 20.05.2019 10:20 Uhr Die Soko "Autoposer" hat seit 2017 mehr als 5.000 Autos überprüft - zu laute und zu schnelle. Hamburg Journal Reporter Heiko Sander war mit den Ermittlern unterwegs und berichtet.







Unerlaubte Goldfolie

In der Vergangenheit stoppten die Beamten schon Fahrer, die ihre Luxusfahrzeuge - einen Lamborghini und einen Porsche Panamera - mit Goldfolie überklebt hatten. Sie mussten die Folie entfernen, da sie laut Polizei durch ihre Blendwirkung andere Verkehrsteilnehmer gefährdeten.

Auch der Fahrzeug-Entzug droht

Inzwischen droht Rasern auch der dauerhafte Entzug ihres Fahrzeugs. Anfang April wurde eine Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg rechtskräftig, wonach ein 22-Jähriger sein Motorrad los ist. Der junge Mann war mit bis zu 226 Kilometern pro Stunde über die A7 und die A23 von Hamburg-Schnelsen nach Pinneberg gerast. Dabei überholte er nach Angaben eines Gerichtssprechers Autos von rechts und brauste an der Abfahrt über eine rote Ampel.

