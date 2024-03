Stand: 09.03.2024 07:30 Uhr Unfall in Wilhelmsburg: Autos stoßen frontal zusammen

Am Freitabend sind in Wilhelmsburg zwei Autos frontal ineinander gefahren. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt, darunter ein Kind - sagt der Lagedienst der Polizei. Was bei dem Unfall in der Neuenfelder Straße genau passiert ist, ermittelt jetzt die Polizei.