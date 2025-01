Stand: 12.01.2025 11:37 Uhr Unfall in Marienthal: Offenbar rote Ampel übersehen

In Hamburg-Marienthal sind am Sonntagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau hatte an der Kreuzung Robert-Schumann-Brücke/Wandsbeker Marktstraße offenbar eine rote Ampel übersehen. Sie kollidierte mit einem anderen Wagen. Dessen 28-jähriger Fahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Frau und zwei 13-jährige Jungen im Wagen blieben unverletzt.

