Unfall auf der A1 in Hamburg: Tanklaster fährt in Gegenverkehr Stand: 01.11.2022 13:18 Uhr Auf der Autobahn 1 hat sich am Dienstagvormittag in Höhe Hamburg-Moorfleet ein schwerer Unfall ereignet. Ein mit Heizöl beladener Lastwagen geriet ins Schleudern, durchbrach eine etwa einen Meter hohe Betonabsperrung, die an dieser Stelle die Mittelleitplanke ersetzt, und stieß mit entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen.

Der Tanklaster war Richtung Norden unterwegs, als der Unfall geschah. Die Fahrer eines Pkw und eines Kleinbusses der Bundeswehr konnten dem Lkw nicht mehr ausweichen. Es gab mehrere Verletzte. Der Pkw überschlug sich nach der Kollision, die beiden Insassen wurden eingeklemmt. Sie mussten mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Auch der Kleinbus, in dem mehrere Personen unterwegs waren, wurde demoliert. Zwei weitere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar.

A1 wegen Bergungsarbeiten gesperrt

Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die A1 wurde wegen der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Es bildeten sich lange Staus in beide Fahrtrichtungen. In Richtung Süden bleibt die Fahrbahn vorerst gesperrt, in Richtung Norden wird der Verkehr nun auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

