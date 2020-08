Stand: 11.08.2020 11:12 Uhr - NDR 90,3

Unfall am Hauptbahnhof: Mann stürzt ins Gleis

Ein Mann ist nach einem Unfall am Hamburger Hauptbahnhof in der Nacht zu Dienstag ums Leben gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei war er in den sogenannten Schutzraum eines Gleisbetts gestürzt. Dort ist er möglicherweise unbemerkt von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht nach Ansicht von Videoaufnahmen von einem Unfall und nicht von einem Suizid aus. Zu der Identität des Mannes gibt es noch keine Informationen.

Tödlicher Unfall am Hauptbahnhof NDR 90,3 - 11.08.2020 11:00 Uhr Ein Mann ist in der Nacht zu Dienstag am Hamburger Hauptbahnhof offenbar in ein Gleis gestürzt und von einem Zug tödlich verletzt worden. Im S-Bahnverkehr kam es zu Verspätungen.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Probleme im S-Bahnverkehr

Ein anderer S-Bahn-Fahrer entdeckte die Leiche erst in den Morgenstunden. Daraufhin wurden die Gleise 1 und 2 gesperrt und Züge auf die Gleise 3 und 4 umgeleitet. Es kam zu Verspätungen im S-Bahnverkehr. Am Vormittag wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.08.2020 | 11:00 Uhr