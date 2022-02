Unfall: Lkw überfährt Fußgänger in Hamburg Stand: 19.02.2022 11:09 Uhr In Hamburg-Wilstorf ist am Sonnabendvormittag ein 58-jähriger Mann bei einem Unfall getötet worden. Ein abbiegender Lkw-Fahrer hatte den Mann übersehen und überfahren.

Laut Polizei wollte der Lastwagen im Vinzenzweg in Wilstorf in eine Einfahrt abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Fußgänger. Ein Notarzt versuchte noch, den 58-Jährigen zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Nun ermittelt der Unfalldienst.

