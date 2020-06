Stand: 22.06.2020 12:37 Uhr - NDR 90,3

Umstrittener Stehempfang: Innensenator Grote entschuldigt sich

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat sich für einen Stehempfang anlässlich seiner Wiederwahl öffentlich entschuldigt. Es sei ein Fehler gewesen und es tue ihm leid, erklärte Grote am Montag im Gespräch mit NDR 90,3. Grote sagte: "In einer Zeit, in der viele aufgrund der strikten Regeln, die gelten, auf vieles verzichten müssen, darf einfach nicht der Eindruck entstehen, dass ausgerechnet der Innensenator es mit den Regeln nicht so genau nimmt. Das werfe ich mir vor. Das Treffen hätte nicht stattfinden dürfen. Ich entschuldige mich dafür ausdrücklich, das war ein Fehler, das darf nicht passieren." Seit dem Wochenende steht der Innensenator wegen der Zusammenkunft und eines möglichen Verstoßes gegen Corona-Auflagen in der Kritik. Grote betonte, die Corona-Regeln seien bei dem Treffen eingehalten worden. Er hätte sich aber nicht in einen Bereich begeben dürfen, wo daran Zweifel bestehen.

Grote: "Das war ein Fehler, das darf nicht passieren" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.06.2020 11:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Verstoß gegen Corona-Regeln bei Empfang? Hamburgs Innensenator Grote hat ein Fehlverhalten eingeräumt: "Das Treffen hätte nicht stattfinden dürfen. Ich entschuldige mich dafür ausdrücklich."







CDU fordert Rücktritt Grotes

Die CDU forderte den Rücktritt Grotes. Heute Abend stellt sich der Innensenator den Fragen der SPD-Fraktion. Hinter vorgehaltener Hand werten auch SPD-Fraktionsmitglieder den Vorfall als großen Fehler. Das Thema steht auch auf der Tagesordnung des Innenausschusses der Bürgerschaft am Donnerstag.

Der CDU-Innenexperter Dennis Gladiator erklärte, die Entschuldigung Grotes sei strategisch motiviert und komme erst jetzt, wo dem Innensenator das Wasser bis zum Hals stehe. Zuvor hatte Gladiator gesagt: "Diese private Party zur Verlängerung seiner Amtszeit war der Anfang vom Ende seines Senatorenjobs". Ein Innensenator, der im Senat Regeln für alle Hamburgerinnen und Hamburger beschließe, dann aber dagegen verstoße anstatt sie durchzusetzen, sei nicht länger tragbar.

CDU fordert Rücktritt des Innensenators Hamburg Journal - 21.06.2020 20:26 Uhr Der Hamburger CDU-Politiker Dennis Gladiator fordert den Rücktritt von Innensenator Andy Grote (SPD). Der soll mit einer Feier gegen Corona-Auflagen verstoßen haben.







Auch AfD und FDP für Konsequenzen

Auch die AfD sprach von einer "halbherzigen Entschuldigung" und forderte den Rückritt des Innensenators. "Ein Senator, der sich nicht an Gesetze und Auflagen hält, ist nicht mehr tragbar", sagte Fraktionschef Dirk Nockemann. Wer als Innensenator in Corona-Zeiten mit Nachdruck Abstands- und Hygieneregeln durchsetzen lasse, "kann nicht private Empfänge geben, in denen diese Regeln bestenfalls Nebensache sind", sagte die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels. Grote müsse nachweisen, "dass ihm dieser schwere Fehler nicht passiert ist, oder er sollte die Konsequenzen ziehen."

Empfang nach Bestätigung als Senator

Anlass für die Kritik ist ein abendlicher Termin nach der Bürgerschaftssitzung am 10. Juni, bei der Peter Tschentscher (SPD) erneut zum Ersten Bürgermeister gewählt wurde. Auch die Senatorinnen und Senatoren wurden an dem Tag vom Parlament bestätigt. Verschiedene Medien wurden anonym darüber informiert, dass Grote in einer Bar in der Hafencity mit zahlreichen Gästen auf seine Wiederwahl als Senator angestoßen haben soll.

Grote hatte bislang lediglich eingeräumt, dass es im Nachhinein vermutlich klüger gewesen wäre, auf so ein Treffen zu verzichten. Nach eigenen Angaben hatte er am 10. Juni im Laufe des Abends mit rund 30 Personen auf seine erneute Amtszeit angestoßen, wobei gleichzeitig nicht mehr als 15 Menschen vor Ort gewesen sein sollen. Aus der Innenbehörde hieß es zudem, das Zusammentreffen habe eher den Charakter eines Stehempfangs gehabt und sei regelkonform abgelaufen.

Bußgeldstelle prüft Verfahren

In der Senatskanzlei ist man zurückhaltend: Die Bußgeldstelle sei informiert und prüfe jetzt, wie bei jeder anderen Privatveranstaltung, ob gegen die Corona-Auflagen verstoßen worden sei, erklärte ein Senatssprecher.

