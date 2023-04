Umfrage bestätigt massive Probleme in der Pflege Stand: 14.04.2023 06:30 Uhr Wie groß das Problem der mangelnden Pflegekräfte ist, zeigt jetzt eindrücklich eine neue Umfrage der Diakonie, die NDR 90,3 vorliegt. Ihr Ergebnis: Auch in Hamburg müssen viele Betten in Pflegeheimen leer bleiben, weil das Personal fehlt.

Fast 40 Pflegeheime der Diakonie in Hamburg haben sich an der Umfrage beteiligt. Und nur ein Drittel dieser Einrichtungen hatte keine Probleme damit, neue Bewohnende aufzunehmen. Zwei Drittel der Pflegeheime gaben an, dass sie einen Belegungs-Stopp verhängen mussten - in vielen Fällen, weil das Pflege-Personal fehlte.

Ambulante Pflegedienste müssen oft Nein sagen

Noch dramatischer ist die Lage bei den ambulanten Pflegediensten: Hier gaben über 80 Prozent an, dass sie neue Kunden und Kundinnen erst einmal ablehnen mussten. Der Fachkräftemangel zeigt sich auch an einer anderen Zahl: Pflegedienste und Pflegeheime brauchen in der Regel mindestens ein halbes Jahr, um eine offene Stelle zu besetzen. Oft dauert es sogar ein ganzes Jahr. Bundesweit sind die Zahlen ähnlich.

Die Umfrage gibt zwar nur ein genaues Lagebild über die Einrichtungen der Diakonie - grundsätzlich dürften andere Anbieter aber vor den gleichen Problemen stehen.

Landespflegeausschuss tagt

Ende des Monats will sich der Landespflegeausschuss mit dem Thema beschäftigen. In dem Gremium sind unter anderem die Pflege-Anbieter, die Kassen, die Sozialbehörde und der Seniorenbeirat vertreten.

Durchgeführt wurde die Umfrage Anfang des Jahres vom DEVAP, dem deutschen evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege e.V.. Alle Angaben beziehen sich auf die Situation in den Heimen und den ambulanten Diensten in den vergangenen sechs Monaten vor Umfrage-Beginn.

