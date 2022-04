Ukraine: Tschentscher sieht faire Kostenübernahme durch den Bund Stand: 08.04.2022 20:47 Uhr Nach stundenlangen Beratungen der Länderregierungschefs mit Bundeskanzler Scholz (SPD) äußerte sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstagabend zu den Ergebnisse. Er sieht eine "faire Vereinbarung".

Den Kompromiss zwischen Bund und Ländern zur Aufteilung der Kosten für die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine hält Peter Tschentscher für tragbar: "Insgesamt ist das Ergebnis für die Höhe der Kosten, die die Länder tatsächlich tragen, keine großzügige, aber eine insgesamt faire Vereinbarung", sagte er am Donnerstagabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin.

Grundsicherung für Ukraine-Geflüchtete

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen ab Juni staatliche Grundsicherung erhalten, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Darauf haben sich Bund und Länder nach langen Verhandlungen geeinigt. Der Bund bezahlt die staatliche Grundsicherung und wird nach den Worten von Bundeskanzler Scholz auch den Hauptteil der Unterbringungskosten übernehmen. Demnach zahlt der Bund in diesem Jahr insgesamt zwei Milliarden Euro an die Kommunen für die Unterbringung und Integration der Geflüchteten.

Schnelle Energie-Unabhängigkeit von Russland schaffen

Während der Beratungen der Länderregierungschefs wurde nach Ansicht von Tschentscher außerdem erneut die Notwendigkeit betont, dass Deutschland schnellstmöglich unabhängig von russischen Energieträgern werden soll. Dabei bot Hamburgs Erster Bürgermeister erneut die Mithilfe Hamburgs an.

Temporäres LNG-Termin im Hamburger Hafen?

"Ich habe noch einmal die Bereitschaft, die Mithilfe Hamburgs bekundet, in unserem Hafen einen temporären LNG-Terminal einzurichten, um zusätzliche Lieferungen für das norddeutsche Gasnetz zu ermöglichen"

Mit dem schwimmenden Terminal solle das von Schiffen angelandete Flüssiggas LNG wieder in gasförmige Form gebracht und ins Gasnetz eingespeist werden.

